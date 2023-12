Galerii: Pikajalamäel oli sarikapidu

Pikajalamäel oli sarikapidu

Esmaspäeval peeti Paliveres Pikajalamäele kerkiva olme- ja teenindushoone sarikapidu. Ehitaja lubab maja valmis saada tuleva aasta esimeses kvartalis.

Eile saagisid Palivere osavallakogu esimees Risto Roomet ja Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse nõukokku kuuluv Janek Loorens Pikajalamäele kerkiva olme- ja teenindushoone katuselt maha sarikapärja.

Ehitaja, Oreta Grupp OÜ juhatusse kuuluv Tauri Olesk ütles, et lähinädalatel on majas juba soe sees ja veebruaris saab esimest korda sauna kütta.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et kerkiv olme- ja teenindushoone on olnud aastaid oodatud maamärk. Sarikapidu on tema sõnul ühele peremehele väga oluline sündmus ja annab märku sellest, et üsna pea on maja valmis.

