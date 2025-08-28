Läänemaale plaanitakse uut robotlauta

Lääne-Nigula valla Martna osavallas tegutseval Kesküla põllumajandusühistul on käsil eelprojekti koostamine Kasari külla oma farmi juurde robotlüpsilauda rajamiseks.

Lõplikku otsust ehituse kohta pole ühistu esindaja Marge Kanna sõnul veel tehtud.

„Kas see teoks võiks saada, seda ma veel ei oska öelda,” ütles Kanna. Tema sõnul sõltub lõplik otsus paljudest asjadest.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Kellelgi pole miljoneid eurosid täna tagataskus. Praegu teeme eelprojekti ja loodame, et PRIA kuulutab veel välja investeeringutaotluse vooru ja sinna meetmesse tahaks jõuda,” rääkis Kanna.

Robotlüpsilauda võimalik maksumus pole samu