Muinastulede ööl süttivad lõkked

Augusti viimase laupäeva päikeseloojangul süüdatakse randadel traditsiooniliselt märgutuled, nii ka sel aastal.

Teisipäeva pärastlõunaks oli muinastulede öö veebiküljel märgitud Läänemaal vaid üksikud lõkkekohad, kuid tegelikult on nii oma seltskonnale mõeldud kui ka avalikke lõkkekohti rohkem.

Muinastulede öö tähistamine algab Läänemaal juba reede õhtul, kui Palivere Kuliste aasal annab kontserdi Siiri Sisask ja Vormsi Hosby sadamakohas esineb tšellist Silvia Ilves kontserdiga „Ürgsuse vägi tšellohelides”. Kui Palivere kontsert on tasuta, siis Hosbys tuleb lunastada pilet.

Õigel muinastulede ööl, laupäeval, on Läänemaa eri paigus tulesüütamine koos tantsu või kontserdiga.