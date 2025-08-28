Rock in Haapsalu vallutab üle kuue aasta linna

Üle kuue aasta on homme ja ülehomme Haapsalu piiskopilinnuses muusikafestival Rock in Haapsalu.

Festival toimus viimati 2019. aastal. Edasi jäi Rock in Haapsalu ära kogu maailma räsinud koroonapandeemia tõttu, mis pani ürituste korraldajadki täbarasse seisu. Festivali üks korraldaja Lauri Laubre tunnistas, et pärast koroonakriisi oli pikalt vaja mõelda, kuidas jätkata.

„Inimeste üritustenälg oli päris suur, pärast koroonat oli seda eriti tunda. Lihtsalt korraldajatel oli võhm väljas, sest kulude ja riskide võtmine oli üsna suur väljakutse,” rääkis Laubre, miks rokifestivalil pikem paus sisse tuli.

Tagasi suurte nimedega

Rock in Haapsalu kaks peaesinejat