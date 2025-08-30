Galerii: Haapsalus algas rokifestival

Kuula artiklit, 0 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 0:35

Reede õhtul sai üle kuue aasta avapaugu festival Rock in Haapsalu.

Festivali esimese päeva peaesineja oli Pink Floyd Experience Ühendkuningriigist. Enne neid esines Led Zeppelini loomingut mängiv Led R, kes astub lavadel üles harva ja tuli korraldajate sõnul kokku just Rock in Haapsalu jaoks.

Festivali avas 2018. aasta parim meesartist Erki Pärnoja.

Laupäevasel festivalipäeval on peaesinejaks Uriah Heep, enne neid esinevad Taavi Peterson ja Ziggy Wild.