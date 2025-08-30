Uus näitus: värvide mäng Haapsalu kunstikooli keldrigaleriis

Kolmapäeval Haapsalu kunstikooli keldrigaleriis avatud Eve Merima heegeldatud rõivaste näitus „Lõngast loodud” on ehe tõestus, et kui kirg peale tuleb, tuleb sellele järele anda.

„Kohe tulevad pimedad sügisõhtud ja mida sa siis ikka muud teed, kui et paned telekast filmi mängima ja vaegnägijate subtiitrid ehk pealelugemise peale ning heegeldad,” rääkis igapäevaelus Viigi koolis kasvataja abina töötav Merima.

Niimoodi ongi sündinud näitusele jõudnud heegeldatud lappidest püksid-pluusid-kleidid-kampsunid-mütsid ja isegi saapad. Kõige uuem kampsun on nii värske, et sellele pole autor jõudnud veel nööpegi ette õmmelda.

Käsitööga on Merima omasõnul tegelnud juba varasest noorusest. Kust ta käsitööpisiku sai, ei tea naine isegi. „Ema mul käsitööd ei teinud, aga isapoolne vanaema tegi küll. Nii et võibolla lõid tema geenid välja.”

Ruudukeste