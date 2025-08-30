Kooliaasta laulavad avatuks Padar ja Usin

Haapsalu linnal on juba ligi 15 aastat tavaks korraldada 1. septembri puhul avalik kontsert ja nii on see ka tänavu. Pärast koolide avaaktusi kutsub Haapsalu linnavalitsus kooli- ja ka muu rahva Haapsalu kultuurikeskuse ette, et juhatada kooliaasta sisse kontserdiga. Sel aastal tuleb lavale Tanel Padar koos Siim Usinaga.

„Eks me püüa leida selliseid esinejaid, kes noortele peale lähevad,” ütles Haapsalu linnavalitsuse haridusnõunik Mari-Epp Täht. Ta meenutas, kuidas algusaastatel tõi näiteks Põhja-Tallinn kultuurikeskuse saali