Heino Tamm: õppida, õppida, õppida….

Öeldakse, et igal aastaajal on oma lõhn – kuigi suvekuumus taandub visalt, on juba tunda sügise lõhna. Eriti eriline lõhn on aga esimesel septembri nädalal, siis lõhnab teadmiste ja tarkuse järele, sest on kooliaasta algus.

Meenub rohkem kui paar aastakümmet tagasi president Lennart Meri koolialguse kõnes öeldu: „Üks imeilus Eestimaa suvi on lõppemas ja Eesti lapsed võtavad jälle kätte õpikud. Mitte kombe täitmiseks, mitte moe pärast, vaid selleks, et ühel päeval tunda: olen targem kui mu praegune õpetaja, olen targem isegi emast ja isast ning ma tean, kuidas muuta paremaks meie kõigi elu.“ Paremini on raske iseloomustada seda põhjust, miks tähtsustada 1. septembrit, kui tarkuse päeva ja uue kooliaasta algust.