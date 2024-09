Galerii: Eleryn Tiit laulis kooliaasta avatuks

Traditsiooniliselt kutsus Haapsalu linnavalitsus pärast avaaktusi kooli- ja muu rahva Haapsalu kultuurikeskusse, et juhatada kooliaasta sisse kontserdiga. Sel aastal andis kooliaastale avalöögi saatest „Su nägu kõlab tuttavalt” tuntuks saanud ja tänavu oma debüütalbumi välja andnud Eleryn Tiit koos oma bändiga.

Esmalt aga tuli lavale kooli alguse puhul tervitama Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Elu on üks paratamatuste jada. Kui Newton lamab puu all, siis igal juhul õun kukub talle pähe ja kui tuleb 1. september, siis tuleb ka kooli minna,” ütles Sukles ja soovis kõigile järgnevaks kooliaastaks tugevat vastupidamist. Et kooliaastat kergem alustada oleks, kutsus ta lavale muusikud.

Kui esimese loo ajal hoidis publik lavast turvalisse kaugusse, siis lauljatari kutse peale täitus järgmise looga lavaesine kaasaelajatega.