Haapsalu toomkirikus kõlab Arvo Pärdi muusika

Nargenfestival toob neljapäeva õhtul Haapsalu toomkirikusse ansambli Hortus Musicus, kes esitab helilooja Arvo Pärdi 90. sünnipäeva puhul tema muusikat.

Septembri esimesel poolel toimuvate Pärdi päevadega tähistab Nargenfestival helilooja 90. sünnipäeva ja sel puhul on festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste kutsunud esinema Eesti parimad muusikud – nii Pärdi loomingu pikaaegsed kaasteelised kui ka nooremad interpreedid.

Üks Pärdi päevade kontserte jõuab ka Haapsalu toomkirikusse, kus Pärdi muusika kõlab vanamuusikaansambli Hortus Musicus esituses.

Nargenfestivali korraldusjuht Kadri Tikerpuu ütles, et alates Kreegi päevadest, mida juba aastaid ühis