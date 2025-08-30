Hannes Rumm: miks on Riias sel nädalal rohkem eesti mehi kui Haapsalus?

Haapsalus on Vikipeedia andmeil 9812 elanikku. Kuna mehed surevad varem kui naised, võime ümardades võtta Haapsalus elavate meessoost isikute arvuks 4500. See arv sisaldab siis kõiki mehi alates esimesest kuni sajanda eluaastani. Püüdke nüüd palun ette kujutada, et kõik need 4500 meessoost isikut kogunevad ühel ja samal ajal Haapsalu lossihoovi. Oleks ju võimas pilt?

Aga veel võimsamat sarnast pilti eesti meestest nähti üleeile ja ka eile õhtul Riias, kus korvpalli Euroopa meistrivõistluste mängudele oli pileti ostnud üle 9000 eestlase. Täpset statistikat muidugi pole, aga vähemalt 90 protsenti eesti kossufännidest on mehed. Seega oli ja on järgmistelgi päevadel Riias kossutribüünidel kaks korda rohkem mehi kui Haapsalus. (Kõrvalepõikena – ma ei ole pädev hindama Urmas Suklese pädevust Haapsalu linnapeana, aga korvpallurina on see mees Gert Kullamäed väärt käega kolmepunktivisete panija.)

Millest kõneleb eesti meeste eksodus Lätti? Esiteks sellest, et korvpall on eestlaste südames