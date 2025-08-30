Muuseum otsib kiriku soojustajat

Haapsalu toomkirik. Foto: Arvo Taremula / arhiiv
Haapsalu toomkirik. Foto: Arvo Taremula / arhiiv

Sihtasutus Haapsalu ja Läänemaa muuseumid on välja kuulutanud hanke Haapsalu toomkiriku energiatõhususe parandamiseks.

„Põhiline efekt tuleb kiriku võlvide soojustamisest, aga sellele lisaks plaanime kohendada ka soojasüsteemi,” ütles sihtasutuse juht Anton Pärn. Kava järgi kaetakse võlvipealsed kivivilla kihiga. Kiriku soojemaks saamiseks restaureeritakse ka aknad ja paigaldatakse lisaraamid.

Tööde põhiprojekti on koostanud Sova Arhitekti

