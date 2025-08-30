Esimest korda heliseb koolikell paarisajale lapsele

Lääne-Nigula vallas läheb sel sügisel esimesse klassi üle 70 lapse, Vormsis saab aabitsa kolm ja Haapsalus ligi 150 last.

Seitsmeaastane Elinore Isabella Tromp alles harjutab lugemist, aga oma nime kirjutab ta ajakirjaniku märkmikusse kindla käega. Ranits on tuttuus, sildid veel küljes, aga pinal on juba kotis. Elinore armastab ujuda, joonistada ja arvutada. Saada tahab ta tuletõrjujaks, sest talle meeldib punane värv ja tuletõrjujatöö. Päästekomando on Elinore oma silmaga juba üle vaadanud. 1. septembril vinnab tüdruk tuletõrjeautodega ranitsa selga ja läheb kooli.

Elinore teab, et koolis õpitakse. „Seal saab rohkem tarkust,” ütleb ta. Kõige rohkem ootab tüdruk inglise keele tunde, nii et mõne aja pärast tuleb emal-isal endale uus salakeel leida, kui nad tahavad millestki rääkida nii, et lapsed aru ei saa. Elinore istub ühte pinki Cri