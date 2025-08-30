Oru koolijuht kandideerib Haapsalus

Oru kooli direktor ja kauaaegne Lääne-Nigula vallavolikogu liige kandideerib sügisel Haapsalus Isamaa nimekirjas.

Kampmann ütles Lääne Elule, et lootis esialgu valimistest kõrvale jääda. „Aga rahutu hingena ei oska ma eemal olla, maailmaparandaja, nagu ma olen,“ sõnas Kampmann. Kristiseerimise asemel lubas Kampmann keskenduda sellele, mida saab ära ja paremaks teha. „Mitte sellele, mis keegi on tegemata jätnud. Haapsalu elanikuna mõtlesin, et lööks käed külge,“ ütles Kampmann.

Isamaa nimekirjas kandideerida otsustas ta sellepärast, et klapib teiste nimekirja kuulujatega. „Mitte värvid, vaid inimesed on tähtsad,“ märkis Kampmann.

Artikkel jätkub peale reklaami

Suvel kirjutas Kampmann end Lääne-Nigula vallast v