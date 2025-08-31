Galerii: Uriah Heep pani rokifestivalile punkti

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 100

 

Laupäeva õhtul lõpetas festivali Rock in Haapsalu Uriah Heep, enne neid tõmbas publiku käima Ziggy Wild.

Festivali viimase päeva avas Taavi Peterson.

Järjekorras neljas Rock in Haapsalu toimus linnusehoovis tänavu pärast kuueaastast pausi. Mõlemad festivaliõhtud lõppesid ilutulestikuga.

