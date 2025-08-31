Galerii: Uriah Heep pani rokifestivalile punkti

Kuula artiklit, 0 minutit ja 23 sekundit
rock in haapsalu_malleliisaraigla (7)
Foto: Malle-Liisa Raigla
rock in haapsalu_malleliisaraigla (20)
Foto: Malle-Liisa Raigla
rock in haapsalu_malleliisaraigla (41)
Foto: Malle-Liisa Raigla
Laupäeva õhtul lõpetas festivali Rock in Haapsalu Uriah Heep, enne neid tõmbas publiku käima Ziggy Wild.
Festivali viimase päeva avas Taavi Peterson.
Järjekorras neljas Rock in Haapsalu toimus linnusehoovis tänavu pärast kuueaastast pausi. Mõlemad festivaliõhtud lõppesid ilutulestikuga.
