Haapsalus kohtuvad rock ja korvpall

Augusti viimasel nädalavahetusel põimuvad Haapsalus kaks suurt elamust – Eesti–Tšehhi Euroopa meistrivõistluste korvpallimäng ja armastatud rokkmuusika festival Rock in Haapsalu.

Reedel, 29. augustil toob Haapsalu lossiplatsile suurejoonelise show UK Pink Floyd Experience, kes esitab ligi kaks tundi Pink Floydi klassikat. Enne peaesinejat astub lavale Eesti rokklegendidest koosnev LED R Led Zeppelini muusikaga ning festivali avab kitarrist ja helilooja Erki Pärnoja. „Mul on Pink Floydiga omamoodi suhe – inimesed on öelnud, et mu loomingus on midagi pinkfloydilikku. Seetõttu ootan Pink Floyd Experience’i väga,“ ütleb Pärnoja.

Laupäeval, 30. augustil on lossihoov avatud kõigile spordisõpradele – koostöös Go 3-ga näidatakse suurtelt ekraanidelt korvpalli Euroopa meistrivõistluste Eesti–Tšehhi alagrupimängu. Sissepääs on kõigile tasuta.

Õhtul astub lavale oma hüvastijätutuuril legendaarne Uriah Heep, kellele lisavad hoogu Eesti särav rokkbänd Ziggy Wild ja energiast pakatav Taavi Peterson. „Uriah Heepi lood on mulle alati korda läinud ja on suur au nendega samal laval olla. Nüüd on aeg anda kuuma – olen valmis!“ sõnab Peterson.

Rock in Haapsalu 2025 pakub unikaalset nädalavahetust, kus kohtuvad rahvusvahelised muusikasuurused ja tipptasemel sport.