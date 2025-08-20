Galerii: kullamaalased avasid kümnendat korda kodukohvikud

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 24

Kümnendat korda tähistasid kullamaalased Eesti taasiseseisvumispäeva kodukohvikute päevaga. Sel aastal avas ukse kuus kohvikut, millest neli Kullamaa keskuses, üks Liivi vanas koolimajas ja üks Leila küla Nupu talus.

Kullamaa käsitööselts on kodukohvikute päeval oma maja uksed külastajatele avanud kõigil kümnel aastal. Nüüdki olid seltsi naised kodus usinalt küpsetanud ja vaaritanud - kohvikuletil võis valida tuunikalast võileivatordi ja heeringa-leiva tordi vahel, maitsta lih