Arendaja kavandab Matsalu rahvuspargi piirile tuuleparki

Haapsalu 1 Energiapark OÜ on pöördunud Haapsalu linnavalitsuse poole sooviga algatada eriplaneering tuulepargile sobiva koha leidmiseks.

Tuulepargi arendajad on võtnud sihikule umbes 2600 hektari suuruse ala, millest tuulepargi ala oleks umbes 192 hektarit. Kava kohaselt püstitataks kümme kuni 280meetrise labade tipukõrgusega tuugenit Haapsalu-Laiküla maanteest mere poole – Käpla, Jõõdre, Lannuste, Vätse, Haeska ja Ammuta küla vahele.

Tuuleparki arendada sooviv Haapsalu 1 Energiapark OÜ on asutatud mullu novembris ja selle omanikud on Ignitis renewables DevCo1 OÜ ja RNW Projects OÜ. Ignitis on Baltimaade üks suurimaid energiaettevõtteid.

Artikkel jätkub peale reklaami

Jaanuaris käisid RNW Wind esindajad Haapsalu linnavalitsuses oma plaane tutvustamas. Esialgu oli arendajatel silmapiiril kaks ala – Erja küla, kuhu sooviti püstitada kolm tuulikut, ning Vätse ning Käpla küla piiriala, kuhu plaaniti kuni kaheksa tuulikut.

Praegus