Nõva ajaloopäeva keskmes on raamatud ja Püha Olav

Laupäeval toimuval Nõva teisel ajaloopäeval tuleb juttu raamatutest, aga ka Püha Olavi rännuteest.

„Eelmise aasta ajaloopäev oli rannarootsi fookusega ning seal tekkis mõte, et teemad võiksid igal aastal vahelduda ja ka kohtadega võiks Nõval ringi rännata,” ütles päeva korraldaja, Nõval elav filmimees ja ajalootudeng Marko Raat.

Tänavuste ettekannete teemad on seotud raamatuaastaga. „Vaataks Nõva ka raamatu pilgu läbi,” ütles Raat. Kui mullu oli ajaloopäeva kese koolimajas, siis tänavu kuulatakse ettekandeid Nõva kirikus.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kukk juhatab udus teed

Ajaloopäev kannab pealkirja „Kukk udus”. Kuigi kukke võiks aabitsakukena seostada raamatuaastaga, on pealkirja kukk Raadi sõnul pärit varasemast ajast.

Nimelt on Nõva kiriku kohta legend, et Norra meremehed olla paksus udus eksinud ja lubanud, e