Rohuküla kaldaramp läks parandusse

Rohuküla sadamas rekonstrueeritakse eelmisest nädalast Hiiumaa liini üht kaldarampi. Ramp on oma kohalt eemaldatud ja asetatud sadamakai ette.

Rekonstrueerimise käigus parandatakse kuuenda kai kaldarambi metallkonstruktsiooni, vahetakse kulunud plaatvendrid ning vaadatakse üle hüdrosüsteemid koos silindrite ja tihenditega. Rambi rekonstrueerimise hanke võitis OÜ BauEst ning tööde maksumus on ilma käibemaksuta 109 207 eurot.

Rohuküla sadama kapteni Peeter Saare sõnul on töödeks aega viis nädalat. „Ehitajad on sadamasse paigaldanud spetsiaalse telgi, et teha töid ilmast sõltumata – nagu tänavune suvi on näidanud, on see ainuõige variant,” ütles ta. Ramp peab oma kohal tagasi olema