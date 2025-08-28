Tänavaküsitluse video: kuidas valmistute kooli alguseks?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 36 sekundit
Kuidas valmistute kooli alguseks ja kui palju raha selleks kulub?
Ave
Üks laps läheb kutsekooli, teine läheb kuuendasse klassi ja kolmas gümnaasiumi. Ikka valmistume: ostame kooliasju, tutvume kooliga, toome õpikud ära. Ostetud on uued koolikotid, sest vanad olid kulunud. Ma arvan, et 200 euroga saame hakkama.
Maarja
