Tänavaküsitluse video: kuidas valmistute kooli alguseks?

Juhan Hepner

Kaie Ilves

Kuidas valmistute kooli alguseks ja kui palju raha selleks kulub?

Ave

Üks laps läheb kutsekooli, teine läheb kuuendasse klassi ja kolmas gümnaasiumi. Ikka valmistume: ostame kooliasju, tutvume kooliga, toome õpikud ära. Ostetud on uued koolikotid, sest vanad olid kulunud. Ma arvan, et 200 euroga saame hakkama.

 

Maarja

