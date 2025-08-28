Piiri ja Miku kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Kuula artiklit, 1 minutit ja 55 sekundit 0:00 / 1:55

Lääne-Nigula Vallavalitsuse 26.08.2025 korraldusega nr 2-3/25-337 võeti vastu Piiri ja Miku kinnistute detailplaneering asukohaga Telise külas / Tällnäsis. Planeeringu ala hõlmab Piiri kinnistut (kinnisasi nr 475432, katastritunnus 52001:004:1330, pindala 3,33 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Miku kinnistut (kinnisasi nr 475532, katastritunnus 52001:004:1340, pindala 3,67 ha, sihtotstarve maatulundusmaa). Detailplaneeringu projekt näeb ette planeeringualale kuue elamumaa sihtotstarbega katastriüksuse moodustamise, igale elamumaa krundile kuni kolme hoone ehitusõiguse ja hoonestustingimused, määratud on juurdepääsuteede asukohad, kommunikatsioonilahendused, keskkonnatingimused ja servituutide vajadus. Planeeritud on avalik pääs kallasrajale (jalgsi ja jalgrattaga) ja tuletõrje-veevõtukoht (kuivhüdrant). Detailplaneering koostatakse vastavuses Lääne-Nigula valla üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus puudub. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.-28. septembril 2025 tööajal Noarootsi vallamajas (Pürksi keskus 9) ja valla veebilehel. Väljapaneku kestel on võimalik esitada planeeringulahenduse kohta kirjalikke arvamusi.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda https://www.laanenigula.ee/menetluses.