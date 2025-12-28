Parvlaevad pääsevad tagasi liinile

Parvlaevad Ormsö (esiplaanil) ja Hiiumaa liinil kurseeriv Leiger. Foto: Urmas Lauri

Nii Vormsi parvlaevaliini opereeriv Kihnu Veeteed kui ka Hiiumaa liinil sõitev TS Laevad teatasid, et eile tormi tõttu nendel liinidel katkenud laevaliiklus saab pühapäeval jätkuda.

Vormsi liini väljumised on Kihnu Veeteede kodulehel oleva info kohaselt pühapäeval graafikujärgsed.

Hiiumaa liinil jäid pühapäeval tugeva tuule tõttu ära veel hommikused väljumised kell 10 Rohukülast ja kell 11.30 Heltermaalt. "Kell 11.30 väljub esimene laev Rohukülast ja kell 13 Heltermaalt. Tühistatud reiside piletid kehtivad üldjärjekorras reisim