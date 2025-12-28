Päästjad said tormi tõttu Läänemaal vähem kui ööpäevaga 35 väljakutset

Foto Kaire Reiljan

Laupäeval alanud tormi tõttu olid päästjad saanud pühapäeva hommikuks Läänemaal 35 väljakutset. Kogu Eestis oli väljakutseid kokku ligi 400.

Teateid tormi tõttu viga saanud inimestest ei olnud pühapäeva hommikuks päästeamet saanud. Päästeameti ohuteavituse ja kommunikatsiooniosakonna nõunik Berit-Helena Lamp ütles Lääne Elule, et pea kõik juhtumid olid Läänemaal seotud teedele või elektriliinidele kukkunud puudega. Lisaks käisid Lambi sõnul päästjad Haapsalus Karja tänaval, et kinnitada tuulega lahti tulnud katusepleki äär.

Peamiselt tuli päästjatel tegeleda Läänemaal teedele või elektriliin