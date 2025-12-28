LOETUIMAD LOOD 2025: Gruusia aeg Haapsalu külje all hakkab otsa saama

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 3. juulil ilmunud lugu „Gruusia aeg Haapsalu külje all hakkab otsa saama”.

Imedi Kekieishvili (paremal) on Kalakülas tegutsenud 17 aastat. Foto Andra Kirna

Haapsalu lähedal Herjavas asuv söögi- ja puhkekoht Iveria otsib uusi omanikke, sest senised omanikud Kekieishvilid tahavad keskenduda oma teistele äridele.

Kekieishvilid tahavad pühenduda oma Tallinnas tegutseva restorani Batumi arendamisele. Imedi Kekieishvili ütles, et Iveria-laadse ettevõtmise pidamiseks väljaspool linnu peaks kindlasti ise sealsamas ka elama.

Rahvasuus Kalakülaks kutsutavas söögikohas Iveria on Kekieishvili toimetanud kokku 17 aastat. Vahepeal on ettevõte küll mõned aastad olnud ka suletud. „Kõige raskem oli 2013. aasta. Pärast õnnetust [mitme hukkunuga autoavarii Iveria väravas – toim.] ei tulnud peaaegu üldse keegi ja siis olime mõnda aega päris suletud,” meenutas ta.

Uue hooga püüdsid omanikud väikest restorani k