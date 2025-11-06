Haapsalust kaob bussipiletikassa ja pakiveoterminal

Bussijaama puudumise ja klientide vähesuse tõttu lõpeb Haapsalus uuest aastast bussipiletite müük ja Cargobusi teenus senisel kujul.

Bussipiletite eelmüük tõenäoliselt Haapsalus siiski ära ei lõpe, sest selle töö tahab enda õlule võtta jaamas tegutsev raudtee- ja sidemuuseum. Muuseumijuht Talis Vare ja piletimüüki haldava T Grupp OÜ piletimüügi ärijuht Airika Aruksaar kinnitasid Lääne Elule selleteemalist arutelu, kuid lõplikku otsust pole veel langetatud.

Vare sõnul piletimüük suurt töökoormust muuseumile kaasa ei too, sest aastane müük pole suur ja jääb alla muuseumipiletite müügi