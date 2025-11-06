ArtikkelEsikülg 1Uudised Haapsalu koalitsioonilepe saab täna allkirjad Malle-Liisa Raigla malleliisa@le.ee 6. november 2025 08:08 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit 0:00 / 0:49 Valimised võitnud Isamaa erakonna esinumber Olavi Seisonen (vasakul) ja valimisliigu Terve Haapsalu esinumber Andres Õige sõlmivad täna koalitsioonileppe. Foto: Juhan Hepner Täna keskpäeval allkirjastavad erakond Isamaa ja valimisliit T Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse! Reklaam