Haapsalu koalitsioonilepe saab täna allkirjad

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit
0:00 / 0:49
Valimised võitnud Isamaa erakonna esinumber Olavi Seisonen (vasakul) ja valimisliigu Terve Haapsalu esinumber Andres Õige sõlmivad täna koalitsioonileppe. Foto: Juhan Hepner

Täna keskpäeval allkirjastavad erakond Isamaa ja valimisliit T

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT