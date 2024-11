Perearst: kindlustusmaksed on päris soolased

Läänemaa perearstide hinnangul on 1. detsembrist nõutav patsiendikindlustus küll vajalik, kuid praktikas on see nende sõnul vaid kindlustusfirmale raha andmine.

Kuigi üle Eesti on perearste, kes on öelnud, et nad kohustuslikku kindlustust ei sõlmi, ja ähvardanud pensionile minna, siis Läänemaa tohtrid on kindlustuslepingu siiski sõlminud. „Kui pole 1. detsembriks tehtud, võetakse tegevusluba ära,” ütles Haapsalu perearst Helle S