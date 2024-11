Haapsalu linnuses algab piparkoogiaeg

Haapsalu linnus ootab selgi aastal magusaid töid piparkoogilinnuse konkursile. Meisterdusi saab tuua 1. detsembrini linnuse kassasse. Saabunud piparkoogist linnused pannakse näitusele ning žürii kuulutab 15. detsembril välja võidutöö.

Linnusemeister võib valmistada just endale meeldiva fantaasialinnuse – mingeid piiranguid piparkoogist linnusele ei ole. Kui piparkoogimajal on tavaliselt neli seina ja katus, siis linnus on keerukam „ehitis” müüride, hoonete ja tornidega. „Selle valmistamine võtab kauem aega, kuid ka vaatamine näitusel pakub seevõrra rohkem põnevust,” räägib Haapsalu linnuse kuraator Tiina Elvelt ning julgustab täiskasvanuid, lapsi ja peresid konkursil osalema.

Eelmisel aastal toodi konkursile neli piparkoogilinnust ning võitjaks valiti Kaisa Õunas, kelle töö meeldis nii žüriile kui publikule.

Konkursi korraldab Haapsalu linnus koos Koogikiirabiga. Piparkoogilinnuseid saab Haapsalu linnuses vaadata 6. jaanuarini 2025.

Lisaks konkursile on detsembris Haapsalu linnuses külastajatele kaks piparkoogilinnuse päeva: laupäeval, 7. detsembril ja pühapäeval, 15. detsembril kell 12-14.

Piparkoogilinnuse päeval saavad suured ja väikesed vaadata piparkoogist linnuste näitust, valmistada tormiga maha rebitud linnuse katuse vaskplekist tehtud piparkoogivormiga linnusekujulise piparkoogi, vaadata miraaklimängu „Püha Nikolaus”, mille käigus saab teada, kuidas tekkis komme teha jõulude ajal kingitusi ning valada sepikojas õnnetina. Pilet on 12 eurot, alla 4aastasele tasuta. Piletid on müügil enne algust linnuse kassas.