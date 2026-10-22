Virtsu tuletorn avatakse paari nädala pärast

Mai lõpus kaitseliidu abiga Virtsus varistatud 18 meetri kõrguse amortiseerunud tuletorni asemele on kerkinud uus sama kõrge meremärk, mille ehitus on lõpusirgel.

Transpordiameti haldusosakonna juhataja Kermo Vinnikov ütles Lääne Elule, et torni ametlik avamine on 4. novembril ja transpordiamet edastab selle sündmuse kohta lähiajal rohkem teavet.

„Viimased tööd on veel teha. Sel nädalal on tuleruumi paigaldus, selle klaasimine ning lisaks paigaldatakse kolm akent. Vahetult enne ametlikku avamist saab paika tuletorni latern,” rääkis Vinnikov.

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Keerukas ehitusobjekt

Tuletorni ehitava Hoogla Ehitus OÜ juhatuse liige Andrus Lember tõi esile kaks ehituse keerukust. Esimene oli torni betoonpaneelide montaaž. „See nõudis eraldi metallist konstruktsiooni ehitamist, millele saaks paneelid enne omavahel seostamist toetuda. Seejärel tuli tõsta konstruktsioon järgmisele kõrgusele ning teha sama asi uuesti läbi. Õnneks oli koostööpartner asja läbi mõelnud juba hanke ajal ning tööde ajal