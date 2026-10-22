Politsei vestles 17 kiiruseületajaga

Haapsalu politseinikud mõõtsid teisipäeval paari tunni vältel kiirust Haapsalu põhikooli juures ning Metsa ja Vee tänava ristmiku lähedal, kus suurim lubatud piirkiirus on 30 km/h.

„17 rikkumist suhteliselt lühikese ajaga,” ütles Haapsalu piirkonnapolitseinik Lauri Põllula. Tema sõnul oli Lihula maanteel ja Metsa tänaval lubatud kiiruse ületajaid üsna võrdselt.

Põllula sõnul ei olnud ühtegi autojuhti, kes oleks ületanud lubatud piirkiirust enam kui 20 km/h. Nende puhul oleks alustatud menetlust. Küll aga peatas politsei autojuhid, kes olid kiirust ületanud 10–20 km/h, ning vestles nendega.

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„Vestluse eesmärk on, et inimene ise räägiks ja arutleks kiiruseületamise võimalik tagajärgede üle,” ütles Põllula. „Kokkuvõttes võib öelda, et juhid oskavad tagajärgedele mõelda, kui neid natuke suunata,” lisas ta.

Paigad kiiruse mõõtmiseks valisid politseinikud Põllula sõnul kohalike elan