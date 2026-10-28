Lääne-Nigulas käisid kaablivargad (täiendatud kl 17.30)

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Teisipäeval alustas Haapsalu politsei menetlust juhtumis, kus Kadarpiku külas varastati elektrijaamast vaskkaablit.

„Praeguse info kohaselt pandi vargus toime 19. oktoobril,” ütles Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda.

Eelmise nädala esmaspäeval toimunud varguse tõttu juba hävis päikesepargis kaks inverterit ehk alalisvoolu vahelduvvooluks muutvat elektriseadet.

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Esialgsel hinnangul on tekkinud kahju üle 32 000 euro. Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi juhi asetäitja Mairit Tülp ütles, et kahju täpne suurus on täpsustamisel.

Prokuratuur on alustanud uurimist varguse paragrahvi alusel, mille eest karistatakse teo toimepanijat rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

„Kriminaalmenetluses selgitatakse välja nii teo täpsemad asjaolud, võimalikud toimepanijad