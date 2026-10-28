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Kinnistu registriosa numbriga 188632 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus (Viirese, Mäeküla, Haapsalu linn)

Ajavahemikul 29.10.2026 – 07.11.2026 on Haapsalu linna veebilehel (https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/projekteerimis-ja-ehitustegevus/) avalikustatud

projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Artikkel jätkub peale reklaami

Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.