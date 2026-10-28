Ranna rantšo perenaine Ande Arula kandideerib Keskerakonna nimekirjas riigikokku

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Keskerakonna avalike suhete juht Andres Kalvik teatas pressiteate vahendusel, et Lääneranna vallas asuva Ranna rantšo perenanine Ande Arula kandideerib Keskerakonna nimekirjas Riigikokku.

Arula kandideerib, et seista loomakaitse, põllumajanduse ja maaelu arengu eest. „Tema sõnul vajavad need valdkonnad senisest rohkem praktilist kogemust, asjatundlikkust ja tervel mõistusel põhinevaid otsuseid,” vahendas Kalvik.

„Eelmisel nädalal riigikogus vastu võetud vastuoluline loomakaitseseadus süvendas tahet kandideerida. Seaduse ümber toimunu näitas, et selliste küsimuste lahendamisel jääb vajaka valdkondlikust kompetentsist ja läbimõeldud lähenemisest. Ühe seadusega eri teemade reguleerimine – alates ketikoertest ja zoofiiliast kuni varjupaikadele kehtestatavate rangemate nõueteni – tekitab asjatuid pingeid,” ütles Arula pressiteates.

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MTÜ Loomapidajate Kaitseks eestvedajana peab Arula oluliseks, et loomade heaolu ja loomapidajate õigused ei vastanduks teineteisele. Tema hinnangul tule