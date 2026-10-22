Kinnisvaraturg on mullusest aktiivsem

Oktoobriks on Haapsalus tänavu tehtud peaaegu sama palju kinnisvaratehinguid kui terve mulluse aastaga. Samal ajal on jõudsalt vähenenud nii ruutmeetri keskmine kui ka mediaanhind.

Oktoobri keskpaigaks oli maa- ja ruumiameti andmete põhjal Haapsalus tehtud 149 kinnisvaratehingut. Terve eelmise aasta jooksul oli tehinguid 153.

Kahe aasta esimest üheksat kuud võrreldes tehti tänavu kinnisvaratehinguid 41 protsenti enam – mullu 102, tänavu 144.

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Võrreldes eelmise aastaga on tänavu vähem müüdud kuni 30 m² kortereid, mullusest rohkem aga suuremaid kortereid.

Seda, et tänavu on tehinguid rohkem, kinnitas ka Haapsalu maakler Annely Sermat. „Just täna hommikul tegin kaks tehingut,” ütles ta reedel. Kaubaks läks üks korter ja üks äripind.

Just majade, korterite ja äripindadega tema sõnul enim kaubeldaksegi. Kõige vähem liigub maakleri käest läbi maatükke.

Hind madalam

Elavnenud müüki toetab tänavu odavam ruutmeetrihind. Kui mullu maksis keskmine ruutmeeter 1913,33 eurot, sii