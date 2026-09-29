Kinnisvarahindade uuenemine jäi soiku

Maa- ja ruumiameti mais kasutusele võetud uus katastritehingute andmebaas ei avalda enam värsket kinnisvara hinnastatistikat.

Viimased andmed senises maa- ja ruumiameti päringukeskkonnas on 8. maist. „Neid pole mõtet vaadata, kui andmed pole täielikud, veel vähem võrrelda eelmise aastaga,” ütles Haapsalus maaklerina tegutsev Katrin Annus.

Maa- ja ruumiameti kommunikatsiooniekspert Katrin Rohtla teatas, et avalik päringukeskkond toimib, kuid selle andmed esitatakse 8. mai seisuga. „Kahjuks võtab uue päringukeskkonna arendus rohkem aega, kui esialgu planeeritud. Praegu käib testimine. Testimise käigus on ilmnenud täiendavaid asjaolusid, mis vajavad enne keskkonna avamist lahendamist,” ütles Rohtla.

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Lootus käivitada novembris

Algul pidi värske statistika avalduma juunis, nüüd loodab amet uuenenud keskkonna avada novembri lõpus. „See tähtaeg sisaldab teadlikult ka varu ettenägematuteks tegevusteks. Kui kõik vajalikud tööd saavad valmis varem, avame keskkonna kohe esimesel võima