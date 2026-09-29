Posti tänav suletakse liikluseks

Neljapäeval on Haapsalu Posti tänava asfalteeritud osa liiklusele suletud, sest ehitaja teeb lõigul garantiitöid.

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir ütles, et töid tehakse kahes kohas, asfalteeritud osa mõlemas otsas. Valgusfooriga ristmiku juures on plaan freesida üles asfalt ja see tagasi panna, sest ristmikul on asfaldis kaks auku.

Veetorni juures kivitee alguses on Aedviiru sõnul kavas mõni rida kive ära võtta ja pealesõit asfaldiga laugemaks muuta. „Praegu see ei vasta normidele,” ütles Aedviir.

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Tänava sulgemiseks on linnavalitsus loa andnud 25 tunniks: 1. oktoobril kella 7st 2. oktoobril kella 8ni.

Tee sulgemise tõttu on ümber tõstetud ka bussipeatused. Veetorni peatus asub