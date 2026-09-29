Urmas Sukles: Rail Balticu asemel Rail Haapsalu

Urmas Sukles, Haapsalu volikogu liige (HaRi)

Arstiharidusega Urmas Sukles sattus kohalikku poliitikasse 1993. aastal tuttavate kutsel. Tagasi vaadates on Sukles toonase karjäärivahetuse üle siiralt õnnelik. Foto: Juhan Hepner
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Urmas Sukles. Foto: Juhan Hepner

Nüüdseks on selgunud, et rongiga Iklasse sõit lükkub mitmed-setmed aastad edasi. Rail Balticu ehitusele piduri panemine vabastab lähiaastatel palju raha ning ka tööjõudu peaks üle jääma.

Raudtee on elu tee, sest raudtee ääres saab elu hoopis uue hoo. Seda on olnud näha sajandite vältel.

Läänemaa on ainus Mandri-Eesti maakond, kuhu ei saa sõita rongiga. Tublid inimesed on teinud palju tänuväärt tööd ning Turba-Haapsalu-Rohuküla raudtee ehituseks on kõik valmis. Projekt on tehtud ning ehituslubagi väljastatud. Esimene samm Riisipere-Turba astutud.

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Hea õnne ja targema poliitika tulemusel oleks rong juba sõitnud Ristile. Kahjuks pöörasid lühinägeliku poliitkempluse tulemusena tollased v

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