Läänlased saavad valida tänavust parimat toodet või teenust

Sihtasutus Läänemaa on välja valinud tänavused maakonna ettevõtluskonkursi nominendid ja eilsest saavad kõik osaleda aasta toote või teenuse rahvahääletusel.

SA Läänemaa ettevõtluskonsultandi Marelle Saare sõnul esitati tänavu konkursi viies kategoorias 52 kandidaati. Mitu ettevõtet nimetati rohkem kui ühes kategoorias. „See näitab, et maakonnas tegutseb mitmekülgseid ettevõtteid, kelle tööd ja saavutusi märgatakse,” ütles ta.

Parimad ettevõtted selgitatakse viies kategoorias: Läänemaa aasta ettevõte, aasta eksportija, ettevõtlusvedur, turismielu edendaja ning Läänemaa aasta toode või teenus.

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Kõige rohkem vedureid

Kõige rohkem kandidaate esitati ettevõtlusveduri kategooriasse, kus hinnatakse vähemalt 25 aastat tegutsenud firmasid. „Läänemaal väärtustatakse pika ajalooga ettevõtteid, nende järjepidevust ja aastate jooksul tehtud tööd,” ütles Saar.

Saare sõnul märgati pikalt tegutsenud firmade puhul nii suuri tööstusettevõtteid kui ka väiksemaid teenusepakkujaid. „Just see