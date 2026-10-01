Eesti esimene geopark hõlmab ka Läänemaad

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Kolmapäeva pärastlõunal sai allkirjad Eesti esimese, Loode-Eesti geopargi koostöökokkulepe.

Vast loodud Loode-Eesti geopark ulatub Haapsalust Harkuni, hõlmates ligi 2030 ruutkilomeetrit. Geopark ühendab mitut kihti alates geoloogiast ja loodusest kuni turismi ja ettevõtluseni.

Kolmapäeval sõlmitud koostöölepe sai kümme allkirja – lisaks viiele omavalitsusele, kellest üks on Lääne-Nigula vald, osalevad geopargi arendamises piirkondlikud arendusorganisatsioonid nagu SA Läänemaa ning Eesti geoloogiateenistus.

Eesti geoloogiateenistuse geoloogi Kairi Põldsaare sõnul on Loode-Eesti geoloogiliselt väga põnev piirkond, kus näeb klindipaljandeid, rändrahne ja jääaja mõju maastike kujunemisele. Ta lisas, et esile tõstmist väärib ka tööstuspärand – vaatamisväärsus võib olla näiteks vana kivimurd, kust on võetud kive Padise kloostri ehitamiseks.

„Kui sellised kohad korda te