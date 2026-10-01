Lääneranna vald kavandab rahvaküsitlust

Et Lääneranna vald plaanib läbi viia maakondliku kuuluvuse rahvaküsitluse, küsiti valimisteenistuselt, kas selle tohiks korraldada kohalike valimiste ajal, sest valmimas on rahvaküsitluse eelnõu.

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul võib rahvaküsitluse korraldada samal ajal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega, aga see peab toimuma eraldi ruumis ja tehnikaga ega tohi kohalikke valimisi segada.

„Minu nime alt läheb eelnõu välja,” kinnitas Lääneranna vallavolikogu aseesimees Meelis Malk (EKRE) Lääne Elule. Eelnõus teeb Malk ettepaneku korraldada rahvaküsitlus 2029. aasta kohalike valimiste ajal, saamaks teada, kas Lääneranna vald peaks kuuluma Lääne maakonda.

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Malk oli ainus, kes Hanila vallavolikogu liikmena hääletas 2016. aasta detsembriistungil Pärnu maakonnaga liitumise vastu ja palus selle ka protokollida.

Malga sõnul võib rahvaküsitluse tulemus olla Läänem