Juhtkiri: uus turistimagnet

Mida on Soomes ja Norras kummaski viis, Rootsis üks ja Baltimaades ei ühtki? Õige vastus on Unesco globaalne geopark. ÜRO haridus- ja kultuuriorganisatsioon Unesco on loonud sellise tähistuse aladele, mis kasutavad oma geoloogilist pärandit avaliku tähelepanu tõmbamiseks ning teadlikkuse tõstmiseks teemadel nagu ülemaailmne kliimasoojenemine, meie planeedi ressursikasutuse jätkusuutlikkus ja looduskatastroofide riskide vähendamine. Ehk lühidalt: tähtsad teemad, mida seob ühte huvitav geoloogia.

Nüüd, kui hästi läheb, tekib Balti esimene Unesco globaalne geopark Loode-Eestisse, hõlmates meie maakonnast peamiselt Lääne-Nigula valda. Rahvusvahelise tunnustuseni on muidugi veel pikk maa, aga esimesed sammud on sel teel tehtud ja eile sai geopargi asutamislepe allkirjad.

Loode-Eesti silmapaistvaimad geoloogilised tähised on muidugi Paldiski Pakerordi pank ja mõlemad Pakri saared ning su