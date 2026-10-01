Vormsi haridusspetsialist lahkub ametist

Vormsi vallavalitsus kuulutas välja sotsiaal- ja haridusspetsialisti konkursi, sest neli kuud ametis olnud Karl Peetris paneb ameti oktoobri keskel maha.

Läinud nädalal lahkus töölt kultuuri- ja kogukonnajuht Rein Palosaar, kes püsis ametis samuti neli kuud ja oli kolmas kultuurijuht saarel sel aastal.

Vormsi vallavanem Tanel Viks ütles, et ametnikele kipub üle jõu käima end kahe koha vahel jagada. „Igati tubli ametnik, ühtegi paha sõna ei ole öelda,” rääkis ta Peetrisest, „aga logistika – inimesed tulevad tööle ega arvesta, mida tähendab end kahe koha vahel jagada.”

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Palosaar käis ametis Tallinnast, Peetris Läänemaalt. Saarele elama asuda ei kavatsenud kumbki. Ametisse saanud, ütles Peetris Lääne Elule, et hakkab iga päev mandrilt Vormsile tööle käima.

„Kuulutame aga jälle uue konkursi välja, mis meil üle jääb,” ütles Viks. Kandideerijaist puudus ei ole: Palosaar valiti välja