Toasooja eest tuleb rohkem maksta

Haapsalus, Linnamäel ja Uuemõisas tuleb algaval kütteperioodil maksta toasooja eest rohkem kui läinud hooajal. Hinnatõus ähvardab veel paari piirkonda.

Hinnatõusu peamise põhjusena toovad soojatootjad välja katlamajades kasutatava kütuse hinnatõusu.

Lääne-Nigula Varahalduse juhatuse liige Julia Sirkel ütles, et plaan on esitada ka Pürksi küttepiirkonna kohta konkurentsiametile taotlus hinda tõsta. Praegune hind on seal kehtinud 2023. aasta algusest.

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Milliseks Pürksi hind kujuneda võib, Sirkel veel öelda ei osanud. „See selgub koostöös konkurentsiametiga,” ütles ta.

Pürksi kavandatava hinnatõusu põhjus on Sirkli sõnul see, et hakkepuit, millega nüüd katlamaja köetakse, on kallim kui varem kütusena kasutatud turvas.

„Teistes kohtades jääb hind samaks,” ütles Sirkel. Lisaks Pürksile on Lääne-Nigula Varahalduse hallata Linnamäe ja Martna katlamajad. Linnamäel tõsteti hinda tänavu aprillis 10,4 protsenti ja ühe MWh kütte eest tuleb tasuda 67,77 eurot, millele lisandub käibema