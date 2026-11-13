Keraamika on Liisi Ansipi võluvõti

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Kevadel avas Liisi Ansip Haapsalus Aristaliska nime kandva savistuudio, kus tegeleb keraamikaga ise ja õpetab seda teistele.

Jaama tänava vana surnuaia kõrval olevas majas, kus sügisest tegutseb Eesti esimene Montessori kool ja kuhu Haapsalu inimesed suunduvad kontoritarbeid ostma, on pisut üle poole aasta tegutsenud väike savistuudio.

Väljast tavapärases kontorihoones mõjub esimesel korrusel asuv stuudio ootamatult hubaselt. Õues on november, aga laual aurab tee ja savipõletusahi on ruumi mõnusalt soojaks kütnud.

Teekond savi juurde

Ansipi esimene kohtumine saviga oli 2014. aastal, kui ta laps oli kaheaastane. Toona otsis ta hobi, mis pakuks midagi vaid talle endale.

„Ma ikka vaikselt käisin ja tegin, aga siis jäi saviga tegelemine mõneks ajaks siiski kõrvale,” räägib eluaeg moel või teisel kunstiga seotud olnud Ansip saviteekonna algusest. Oma meediumi otsides tegeles ta näiteks graafilise disainiga, makrameega, joonistamisega ja metallikunstiga.

„Ma olen töötanud ka kokana – eks seegi ole omamoodi kunst.”

Kui laps oli veidi suurem, asus ta Haapsal