Automüük kogub hoogu

Automüük läheb tänavu paremini kui eelmisel aastal, aasta esimese kümne kuuga on nii uusi kui ka kasutatud autosid müüdud rohkem kui terve eelmise aastaga kokku.

„Ei saa kurta,” ütles Tradilos uute sõidukite müügiga tegelev Allar Laidre. „Uute ja kasutatud autode müük on hästi läinud.”

Transpordiameti andmeil on tänavu Läänemaal registreeritud 632 sõidukit, millest 309 olid uued. Sõiduautode ehk M1 kategooria autosid on Läänemaal registreeritud 272 sõidukit, millest 98 uued.

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Mullu registreeriti Läänemaal kokku 220 sõiduautot, neist 90 uut.

„Sügise poole on müük tõusnud,” ütles Uuemõisa autokeskuse müügijuht Tanel Tiisler.

Mõlema automüüja sõnul pole müük aga tõusnud automaksu eelse tasemeni. 2024. aastal läks transpordiameti andmeil Läänemaal kaubaks 243 uut sõiduautot, aasta varem 158.

Hinnatundlik ostja

Laidre sõnul on varasemast madalama müügimahu põhjus autode hind. „Kaupmehe vaates on odav, ostja vaates kallis, nagu kaup toidupoeski,” ütles ta.

Laidre sõnul