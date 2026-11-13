Turvalepa KMH otsus lükkus jälle

Keskkonnaamet lükkas tuleva aasta jaanuarini edasi otsuse, kas Turvalepa turbatootmisala uuesti kasutusele võtmise plaanile tuleb teha keskkonnamõju hindamine (KMH). Otsus lükati edasi mitmendat korda.

Osaühing Eesti Killustik esitas kolm aastat tagasi ametile taotluse võtta taas kasutusele Lääne-Nigula vallas asuv mahajäetud Turvalepa turbatootmisala. Taotluse järgi soovib ettevõte kaevandada seal aastas keskmiselt 5000 tonni turvast.

Amet küsis arendajalt eksperthinnangut, kas ja kuidas võib kuivendusvesi mõjutada must-toonekure toitumist Rannamõisa jões ning Ehmja-Turvalepa hoiuala laiemalt. Lisaks sooviti piirkonnas taimestiku ja loomastiku inventuuri tegemist. Selle info pidi Eesti Killustik esitama hiljemalt tänavu juuli lõpuks.

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Oktoobri lõpus vastas keskkonnaamet Turvalepa