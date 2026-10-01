Korvpallurid said esimese kaotuse

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Kolmapäeva õhtul jäi korvpallimeeskond Haapsalu Herilased Rakveres 66:75 alla KK Rakvere /Steelhouse Group Estonia võistkonnale.
Mäng algas kohe vastaste eduseisul ja Herilased neile järele ei jõudnudki. Esimese veerandaja lõpus juhtisid vastased 22:16, poolajale minnes olid vastased juba 47:31 ees.
Kolmandal veerandajal Herilased küll vähendasid punktivahet ja olid veerandaja keskpaigas vaid nelja punktiga 52:48 taga, kuid veerandaeg lõppes seisul 63:53 va
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