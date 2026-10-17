Galerii: Haapsalus peetakse Sauna Cupi

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Sellel nädalavahetusel peetakse Haapsalus juba 24. korda toimuvat legendaarset korvpalliturniiri Sauna Cup, mis toob kohale üle 400 sportlase, treeneri, klubiesindaja ja korvpallisõbra.

Sauna Cup on turniir, mille kutsus ellu korvpallitreener ja kohtunik Rudolf Lumiste. Tänavune turniir on ühtlasi sellel aastal meie seast lahkunud Lumiste mälestusturniir.

Sauna Cup kestab pühapäeva pärastlõunani.