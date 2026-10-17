Noarootsi naised said rahvakultuuri keskuse tantsuauhinna

Kuula artiklit, minutit ja sekundit

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 80

Rahvatantsujuhid Tiiu Tulvik ja Liia Lees võtsid reede õhtul Haapsalu kultuurikeskuses vastu rahvakultuurikeskuse tänuahinna rahvatantsurühma Noarootsi/Nuckö naised juhendamise eest.

Rahvakultuurikeskuse tantsuauhinna said Tulvik ja Lees rannarootsi omanäolise tantsu- ja kultuuripärandi hoidmise ja laiemalt