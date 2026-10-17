Noarootsi naised said rahvakultuuri keskuse tantsuauhinna

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Foto: Kaire Reiljan
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Rahvatantsujuhid Tiiu Tulvik ja Liia Lees võtsid reede õhtul Haapsalu kultuurikeskuses vastu rahvakultuurikeskuse tänuahinna rahvatantsurühma Noarootsi/Nuckö naised juhendamise eest.

Rahvakultuurikeskuse tantsuauhinna said Tulvik ja Lees rannarootsi omanäolise tantsu- ja kultuuripärandi hoidmise ja laiemalt

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