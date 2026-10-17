Noarootsi naised said rahvakultuuri keskuse tantsuauhinna

Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 80
Rahvakultuuri auhindade üleandmine_Kaire (1)
Foto: Kaire Reiljan
Rahvakultuuri auhindade üleandmine_Kaire (2)
Foto: Kaire Reiljan
Rahvakultuuri auhindade üleandmine_Kaire (3)
Foto: Kaire Reiljan
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Rahvatantsujuhid Tiiu Tulvik ja Liia Lees võtsid reede õhtul Haapsalu kultuurikeskuses vastu rahvakultuurikeskuse tänuahinna rahvatantsurühma Noarootsi/Nuckö naised juhendamise eest.
Rahvakultuurikeskuse tantsuauhinna said Tulvik ja Lees rannarootsi omanäolise tantsu- ja kultuuripärandi hoidmise ja laiemalt
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam